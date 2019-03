Piemonte, Cirio: "Alla Regione serve un'altra velocità"

"Il Piemonte ha bisogno di un'altra velocità". E' questo lo slogan di Alberto Cirio, l'eurodeputato di Forza Italia che il centrodestra ha scelto come candidato presidente della Regione Piemonte. L'investitura è arrivata direttamente da Silvio Berlusconi, al termine di un vertice con i leader di Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Li ringrazio per la fiducia. Amo la mia Regione e questo, per me, è un onore", ha detto.