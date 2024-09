Gaza, Piantedosi: "Cortei per il 7 ottobre? Non consentiremo le celebrazioni di eccidi"

Al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura ad Avellino, il ministro dell'Interno ha, poi, fatto chiarezza sul presunto allontanamento degli agenti di polizia in servizio a Palazzo Chigi dal piano che ospita l'ufficio della presidente del Consiglio. "È una misura - ha detto - che ho in qualche modo concorso a determinare, in assoluta serenità", dunque, nessuna mancanza di fiducia nei confronti della polizia che rimane "ancora a presidio di Palazzo Chigi e della sicurezza del presidente del Consiglio, semplicemente in una maniera che vuole cogliere ogni occasione per destinare le risorse che sono impiegate lì in compiti operativi molto più efficaci, piuttosto che la pur importante funzione di presidiare un ascensore interno".