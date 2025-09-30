Piano carceri, in arrivo oltre 10mila nuovi posti

Con oltre 10mila nuovi posti detentivi arriva la risposta del governo all'emergenza sovraffollamento nelle carceri. Il Programma degli interventi di edilizia penitenziaria per il 2025-2027 infatti porterà a un totale di 10.676 nuovi posti: è quanto emerge dalla terza riunione della Cabina di regia per l'edilizia penitenziaria che si è svolta a Palazzo Chigi. In particolare, spiega una nota sul sito del governo, 2.636 sono a cura del Dap, 57 del Dipartimento per la giustizia minorile, 3.314 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 4.669 del Commissario straordinario.