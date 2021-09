Pescara, appello di una donna a Mattarella: "Resti al Colle"

Ansa

"Presidente non vada via dal Quirinale, rimanga". Così una giovane donna, tra la gente di Pescara, ha rivolto un appello al capo dello Stato in visita nella città abruzzese affinché resti al Colle. Il presidente, già vicino all'auto per ripartire alla volta di Roma, si è allora avvicinato e ha salutato sorridente la folla. Poi è salito in auto diretto all'aeroporto per rientrare nella Capitale.