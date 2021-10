Pensioni, Salvini: "Importante non tornare alla legge Fornero"

Ansa

"Stiamo lavorando per tutelare il diritto all'occupazione e alla pensione, me ne occupo io direttamente con il presidente Draghi: l'importante è non tornare alla legge Fornero". Lo ha detto Matteo Salvini commentando le parole del premier a Bruxelles sulle modifiche a Quota 100. "Non vogliamo chiamarla Quota 100 - ha aggiunto -, la chiamiamo Quota Y. L'importante è non portare via 5, 6, 7 anni di vita a tanti lavoratori".