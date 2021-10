Pensioni, Orlando: "Quota 100 si tocca ed è un bene, affrontare distorsioni"

ansa

Il premier Mario Draghi ha già detto che "Quota 100 si tocca ed è un bene" perché "i numeri ci dicono che c'erano distorsioni che vanno affrontate". Per esempio, quelle donne è un tema che "va affrontato". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo al meeting dei giovani di Confindustria. "Non mi convince" la proposta di far andare prima in pensione le donne che fanno figli perché "sembra una cosa del Ventennio", ha aggiunto.