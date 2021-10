Pensioni, Landini: Quota 102 presa in giro, serve riforma vera

Ansa

Sulle pensioni "abbiamo una piattaforma unitaria. Noi abbiamo proposto una riforma vera del sistema e questa non lo è". Lo sostiene il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "La discussione non è passare da Quota 100 a Quota 102, che è un po' una presa in giro - ha precisato -. Non è quello che serve al nostro Paese. Stiamo dicendo al governo che appena il tavolo ci sarà siamo pronti ad avanzare le proposte di riforma".