Pensioni, Bussetti: "Oltre 15mila domande presentate nella scuola"

Le domande presentate dal personale scolastico "per anticipare la data del proprio pensionamento grazie alla cosiddetta quota 100 sono oltre 15mila, di cui 12.157 da docenti". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, sottolineando che si tratta di "un numero consistente che, però, non deve destare preoccupazione in quanto la regolarità dell'avvio del prossimo anno scolastico sarà garantita grazie ad una serie di interventi".