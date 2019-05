Pd, Zingaretti: "Nessun dialogo con M5s finché sarò io segretario"

"Dialogo del Partito democratico con il Movimento 5 Stelle? Non finché ci sarò io come segretario". Lo ha affermato a "Quarta Repubblica", su Rete 4, il leader del Pd Nicola Zingaretti, spiegando le due ragioni che stanno alla base della sua scelta: "Innanzitutto perché non lo vogliono loro e poi perché se ci fosse una crisi di governo dovrebbero pronunciarsi gli italiani".