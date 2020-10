Pd, Zingaretti: "Io al governo? No, sto benissimo dove sto"

Nicola Zingaretti non entrerà nel governo. Ad affermarlo è lo stesso segretario del Pd, sottolineando: "Il lavoro all'interno del partito l'ho fatto e sto benissimo dove sto". Secondo il presidente della Regione Lazio, è necessario "un salto di qualità nell'alleanza di governo, in cui si deve restare uniti non per paura di perdere, ma per fare in modo che non si debba aspettare un anno di tempo per cambiare i decreti Salvini".