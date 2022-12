Pd, Bonaccini: "Il 10 dicembre partiamo da Bari, poi 100 Comuni"

Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, ha annunciato "un tour in tutta Italia".

"Il 10 dicembre partiremo da Bari - ha detto il presidente dell'Emilia Romagna -. Vogliamo toccare almeno 100 Comuni, non solo i capoluoghi ma anche tanti piccoli comuni che rischiano di sentirsi dimenticati dalla politica e che vogliamo far sentire rappresentati. Ci sono sindaci di grande qualità tenuti troppo spesso in panchina: per questo mi è sembrato giusto affidare la presidenza della mozione per la mia candidatura a segretario del Pd al sindaco Dario Nardella".