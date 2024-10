Pd, Schlein: "Puntiamo a essere il primo partito in tutta Italia"

"Puntiamo a essere il primo partito, non solo a Genova ma in tutta Italia". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein, dopo i risultati delle regionali in Liguria, dove il Pd, nonostante la sconfitta, è risultato il primo partito. La segretaria Dem avverte però che "per battere la destra servono una coalizione e alleati solidi". "Siamo il primo partito della Liguria - prosegue -, davanti a FdI che invece ha perso 11 punti in cinque mesi, e abbiamo vinto a Genova, la città di cui è sindaco Marco Bucci: questo ci dà speranza in vista delle prossime comunali". "Pur essendo il Pd saldamente prima forza d'opposizione, e non era così quando sono arrivata, serve costruire una coalizione attorno a un progetto per il Paese", spiega ancora Schlein in un'intervista a Repubblica.