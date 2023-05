Pd, Schlein: "Possiamo vincere in ogni Comune in cui si vota"

Il Pd e la sua segretaria Elly Schlein guardano alla tornata elettorale di domenica con fiducia.

"C'è la speranza che questa tornata ci permetta di vincere in Comuni dove cinque anni fa non è andata così - ha detto la Schlein chiudendo la campagna elettorale a Siena -. Noi ci speriamo, ci crediamo e per questo siamo qui, speriamo di vincere in tutti i Comuni dove si va al voto. Abbiamo costruito coalizioni ampie e articolate, siamo in grado di farlo e siamo qui per farlo".