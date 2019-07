Pd, Renzi: "Non esco dal mio partito, ma non voto accordo con M5s"

Muro di Matteo Renzi all'apertura di Dario Franceschini al M5s. "Non ci penso proprio a uscire dal mio partito. Se qualcuno vuole fare un accordo con i Cinque Stelle io non lo voto", ha affermato l'ex segretario del Partito democratico che però ha aggiunto: "E' chiaro che non starò mai in un partito che fa un accordo con il Movimento 5 Stelle".