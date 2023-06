Pd, Alessia Morani a Tgcom24: "La nomina di Ciani ci ha lasciato sorpresi"

Rientra nell'autonomia di scelta del segretario, ma chiediamo alla Schlein di spiegare alcune decisioni perché per la maggior parte dell'elettorato non risultano comprensibili", cosi Alessia Morani al Tgcom24 sulla rimozione di Piero De Luca dal suo incarico di vice capogruppo alla Camera. "Mi auguro - aggiunge l’esponente dem - che nella direzione nazionale di lunedì sia fatta chiarezza".

Per la Morani la Schlein non solo è legittimata, ma "ha il dovere di proporre la sua linea politica" ma, precisa, "chiediamo spazio e ascolto per una parte del partito che è in sofferenza come l'ala riformista, che ha la necessità di sentirsi parte integrante in questo percorso di cambiamento".

"La nuova identità del Pd - prosegue Morani - non deve patire dalla cancellazione di quello che è stato perché ha una storia che non va rinnegata. Il Pd rimane un partito a vocazione maggioritaria che deve saper parlare a tutti gli elettori". Poi una rassicurazione contro i rumors della stampa: "Non c'è nessuna volontà di andarsene, ma quella di rimanere. Chiediamo però di essere ascoltati".