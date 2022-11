Humanity 1, Pd: "Scelte illegittime, Piantedosi riferisca in Aula"

Il Pd si scaglia contro il ministro Piantedosi per la gestione della Humanity 1, la ong arrivata a Catania con a bordo oltre 170 migranti.

"Il governo deve rispondere di una gestione inaccettabile. In queste ore a Catania non si stanno seguendo le regole internazionali e nazionali, si sta agendo con procedure che non hanno precedenti né giustificazione e che sono gravemente lesive dei diritti di persone che hanno la sola 'colpa' di essere scappate dall'inferno". Lo dichiara la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani che chiede al ministro Piantedosi di presentarsi in Aula alla Camera a riferire sulle scelte fatte a Catania. "Scelte che sembrano illegittime, in violazione del diritto internazionale e inaccettabili dal punto di vista umanitario".