Pd, si lavora per evitare conta su capigruppo

Il Pd cerca di evitare la conta sui capigruppo: Elly Schlein e Stefano Bonaccini proveranno nelle prossime ore a salvare quella gestione unitaria varata con l'elezione a presidente Pd del governatore dell'Emilia Romagna e che rischia ora di saltare proprio sui presidenti dei gruppi parlamentari.

La minoranza non accetta che entrambi i capigruppo tocchino alla maggioranza, come prospettato dalla Schlein nel colloquio con Bonaccini, e in tanti hanno alzato le barricate. Bonaccini e Schlein dovranno sentirsi di nuovo e la segretaria potrebbe provare a proporre una soluzione intermedia: capigruppo di maggioranza, ma con nomi concordati con la minoranza e posti di rilievo in segreteria.