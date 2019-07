Pd, Calenda: "Nessuna alleanza col M5S o me ne vado e valuto un nuovo partito"

Se il Pd sigla un'alleanza con il M5s "io me ne vado subito": è l'ultimatum lanciato da Carlo Calenda sul palco della Festa dell'Unità a Roma. "Io non intendo fare la scissione, voglio allargare e non spaccare il Partito. Ma se non si esclude in modo definitivo da qui alle elezioni un governo con M5s, cambia tutto. Il problema di fare una cosa diversa per me c'è, se il nodo non viene sciolto", ha dichiarato l'ex ministro.