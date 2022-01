Pd, Bonaccini: un errore escludere Draghi dalla corsa al Quirinale

Ansa

"Credo che sia un segno di debolezza del centrodestra la candidatura di Berlusconi. Non si era mai visto uno scouting così grossolano e smaccato. In un momento così tragico, è un candidato non adatto". Cosi il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla direzione Pd. "Egoisticamente direi teniamo Draghi a Chigi fino a fine legislatura, ma è sbagliato toglierlo oggi dalla candidatura al Quirinale", poiché è in grado di unire, evidenzia.