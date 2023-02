Pd, Bonaccini: "Non c'è un euro in cassa, problema serio"

Nel Pd "dovremmo discutere di come si redistribuisce un po' di finanziamento al territorio, perché mi dicono che non c'è più un euro in cassa e questo è un problema serio".

Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, candidato alla guida del Partito democratico. "Erano un po' di anni che non mi occupavo del partito in senso stretto, dobbiamo parlare di come affrontiamo il tema del patrimonio", ha aggiunto.