Pd, Benifei riconfermato a guida del gruppo a Bruxelles 

L'eurodeputato Brando Benifei riconfermato all'unanimità alla guida del gruppo Pd a Bruxelles. "Voglio esprimere il mio ringraziamento al nuovo segretario Enrico Letta per la partecipazione alla nostra assemblea di gruppo e ai colleghi eurodeputati per aver riconfermato in modo unanime il mio incarico di capodelegazione Pd all'Europarlamento", ha detto Benifei.