Pd, al via l'Assemblea nazionale a Roma | Zingaretti: "Siamo l'unica alternativa alla deriva italiana"

"Serve una rivoluzione" - "Dobbiamo avere fiducia, nulla è prestabilito. Abbiamo fatto un primo passo, ma ora vogliamo fare la storia", prosegue Zingaretti. "Ci sono realtà territoriali feudalizzate, c'è ancora patrimonio di militanti prezioso. Serve una rivoluzione o non ce la facciamo".



"Non a un solo leader, ma partito di comunità" - Il presidente della Regione Lazio ribadisce poi il suo "no al modello Salvini: il comando assoluto di una persona è la premessa della sua solitudine e della sua sconfitta. Credo a un partito che sopravviva ai suoi leader. Serve un partito radicalmente nuovo, una comunità organizzata". E fissa tempi certi: "Entro novembre prenderemo una decisione sullo statuto, ma ora lavoriamo assieme a partire dai forum".



"La Lega è vecchia destra, stop alla timidezza" - Zingaretti sottolinea inoltre la necessità di "guardare in faccia questa destra per sconfiggerla, non bastano allarmi consolatori. Vincono perché meglio di noi hanno intercettato il bisogno di protezione. Noi dobbiamo far emergere la verità, basta timidezza. La ripresa del rapporto con i ceti sociali più deboli, con i giovani, con le periferie, con i ragazzi che studiano ma hanno paura del futuro passa attraverso questo disvelamento che dobbiamo realizzare".



"Non basta la denuncia, bisogna lavorare a un'alternativa" - Il M5s è diventato "un'amara stampella", secondo il governatore laziale. "Tanti elettori se ne stanno accorgendo. Quindi non basta più urlare e denunciare, sono io il primo a dirlo".



"Giù le tasse sui salari, a partire dai più bassi" - "Vogliamo un nuovo sistema fiscale: altro che flat tax. La prima riforma fiscale deve riguardare il mondo del lavoro: giù le tasse sui salari dei lavoratori italiani a cominciare da quelli più bassi. Non la tassa piatta ma maggiore giustizia", dichiara ancora il segretario dem.