Pd a Renzi: "La destra non si batte occupando le poltrone"

"Caro Renzi, la destra si sconfigge governando bene e difendendo il governo, non occupando solo poltrone per paura degli elettori". Così Stefano Vaccari, della segreteria nazionale dem, si rivolge al leader di Italia Viva. "Tu continui ad attaccare il Pd. Noi non abbiamo paura di presentarci alle elezioni e, se si votasse per colpa delle tue continue polemiche, il Pd sarebbe l'unico partito della maggioranza con più deputati e senatori di ora".