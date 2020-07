Patuanelli: nelle prossime ore firmati decreti attuativi superbonus

Stanno per essere firmati dal Mise i "due decreti attuativi" relativi al cosiddetto superbonus al 110% inseriti nel Dl Rilancio. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione in commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Si tratta del decreto sui "requisiti tecnici" la cui firma "avverrà nelle prossime ore". Il secondo decreto è quello "asseverazioni" per la definizione del modulo.