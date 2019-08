Patuanelli: "Le trattative per il nuovo governo vanno avanti"

"Non c'è niente di cui preoccuparsi". Lo ha detto il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli lasciando Montecitorio per raggiungere Palazzo Chigi, dove è in corso un incontro tra le due delegazioni del M5s e del Pd. Il senatore ha poi aggiunto che le trattative per il governo vanno avanti precisando che da parte di Di Maio non c'è nessun tentativo di rottura. "Non vuole staccare la spina", ha chiarito.