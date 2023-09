Patto di stabilità, presidenza Ue: "E' ora di arrivare a un compromesso"

Per la riforma del Patto di stabilità "vedremo se sono necessarie altre riunioni Ecofin straordinarie".

Lo ha detto Nadia Calvino, ministro dell'Economia della Spagna, Paese alla presidenza Ue. Ora, ha aggiunto, "dobbiamo passare alla fase di ricerca del compromesso" e "identificare come compiere progressi su quelle quattro questioni chiave già delineate a luglio". Nadia Calvino ha quindi esortato gli altri ministri Ue "a iniziare a impegnarsi in modo costruttivo" con un "calendario ambizioso" per arrivare a una "discussione in ottobre" per "risolvere tutte le restanti questioni tecniche a novembre" in modo di avere "in vigore le regole il primo gennaio 2024".