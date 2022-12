Patrick Zaki: onorato da cittadinanza onoraria, spero di venire a Roma

Patrick Zaki ha ottenuto la cittadinanza onoraria della città di Roma.

"E' un piacere essere qui, in questa celebrazione, a due soli giorni dall'udienza", ha detto in collegamento telefonico dall'Egitto, durante il conferimento in Campidoglio. "Significa molto per me, prima della giornata internazionale dei diritti umani, è un'emozione, è una cosa grande e mostra quanto Roma sia impegnata per i diritti umani e i suoi difensori - ha sottolineato Zaki -. E' un onore assistere al vostro impegno e sostegno al mio caso, negli ultimi due anni. Spero di essere presto a Roma di persona e incontrarvi tutti. Continuiamo nella speranza e nella lotta".