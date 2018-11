Parlamento lumaca e poca trasparenza, i numeri dei primi 5 mesi del governo

Il primo giugno ufficialmente si è insediato il governo Conte. Cinque mesi dopo, numeri alla mano, l'attività legislativa dell'esecutivo procede a rilento, con all'attivo 15 leggi approvate definitivamente, di cui 9 conversioni di dl come , ad esempio, il decreto Genova arrivato alla Camera dopo 3 mesi dal crollo del ponte. E non va meglio per l'attività del Parlamento che sembra relegato a ricoprire un mera funzione di timbratura dei decreti governativi.