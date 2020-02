Parlamento lento: a gennaio approvati solo due ddl

Decreto per il rifinanziamento dell'Alitalia e la legge per il post-mortem. Sono le uniche due leggi approvate dal Parlamento a gennaio, testimonianza di una bassa produttività aggravata dalle vacanze natalizie e dalle Regionali. A febbraio, l'impegno dovrebbe aumentare perché le due Camere dovranno convertire 4 decreti del governo in scadenza. A fronte di questo "immobilismo", si segnalano i numerosi passaggi di parlamentari in altri gruppi: 102 da inizio legislatura (marzo 2018).