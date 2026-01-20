Logo Tgcom24
Politica
CAMERA

Parlamento, gli ex leghisti Bergamini e Pierro passano a Forza Italia

20 Gen 2026 - 20:12

La presidente di turno della Camera Anna Ascani ha annunciato il passaggio dei deputati Davide Bergamini e Attilio Pierro al gruppo di Forza Italia. I due eletti nei giorni scorsi erano usciti dalla Lega per aderire al gruppo Misto, ora sono passati tra gli azzurri.  