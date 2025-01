Ancora una fumata nera nella seduta comune del Parlamento convocato per l'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale. Le schede bianche sono state 377, 15 le nulle, 9 i voti dispersi. Era richiesta la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'assemblea. La conferenza dei capigruppo della Camera, convocata per domani, dovrà stabilire la data del quattordicesimo scrutinio per un giudice e al quinto per tre giudici.