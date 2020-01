Paragone deride i 5 Stelle: "Mi tolgo la cravatta! Prendiamoli a ridere..."

"Mi tolgo la cravatta! Erano solo le elezioni di Emilia e Calabria...". Intervento a dir poco provocatorio di Gianluigi Paragone, che nel suo ultimo post sui social si presenta col ciuccio in bocca, imitando Luigi Di Maio.

La provocazione, mostrata nel corso di "Stasera Italia", ha fatto il giro della rete. Il senatore, espulso dal Movimento 5 Stelle ha preso in giro il suo ex partito, accusando l'incapacità dei 5 Stelle di ammettere le proprie responsabilità nella pesante sconfitta rimediata dal voto in Emilia.

La conclusione è una sentenza: “Finirà così anche in altre parti d’Italia: perché state facendo da “palo” a quel sistema che avevate promesso di contrastare“.