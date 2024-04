Ok regolamento par condicio in Vigilanza, l'opposizione vota contro

Via libera al regolamento sulla par condicio per le Europee in Commissione di Vigilanza Rai.

Tutti i partiti di opposizione hanno votato contro il provvedimento, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza. I componenti Pd nella Commissione di Vigilanza parlano di "grave strappo". E gli esponenti M5s aggiungono: "Quando vogliono approvare qualcosa che gli interessa procedono come schiacciasassi rifiutando ogni tipo di mediazione".