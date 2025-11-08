Logo Tgcom24
"STABILE E DIGNITOSO"

Papa: "Istituzioni e società creino valide opportunità di lavoro"

08 Nov 2025 - 11:05
© Ansa

© Ansa

"Il lavoro deve essere una fonte di speranza e di vita, che permetta di esprimere la creatività dell'individuo e la sua capacità di fare del bene. Pertanto, auspico un impegno collettivo, da parte delle istituzioni e della società civile, per creare valide opportunità occupazionali che offrano stabilità e dignità, assicurando soprattutto ai giovani di realizzare i propri sogni e contribuire al bene comune". È l'appello di Papa Leone XIV nel Giubileo del Lavoro dall'udienza giubilare in piazza San Pietro.

