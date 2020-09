Papa Francesco: sentire solo big farmaci su cure virus non è la via

Contro la pandemia non possono essere ascoltati solo i colossi farmaceutici. Sul "modo di curare il virus si ascoltano più le grandi compagnie farmaceutiche che gli operatori sanitari, impegnati in prima linea negli ospedali o nei campi-profughi". Lo ha detto Papa Francesco aggiungendo che questa "non è la strada buona. Tutti vanno ascoltati". "Per uscire migliori da una crisi, il principio di sussidiarietà dev'essere attuato".