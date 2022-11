Papa Francesco contro il populismo: non facciamoci incantare dalle sue sirene

Papa Francesco contro il "populismo".

"Facciamo nostro l'invito forte e chiaro del Vangelo a 'non lasciarci ingannare'. Non diamo ascolto ai profeti di sventura; non facciamoci incantare dalle sirene del populismo, che strumentalizza i bisogni del popolo proponendo soluzioni troppo facili e sbrigative", dice il Pontefice durante la messa nella Basilica di San Pietro per la VI Giornata Mondiale dei Poveri. "Non seguiamo i falsi 'messia' che, in nome del guadagno, proclamano ricette utili solo ad accrescere la ricchezza di pochi, condannando i poveri all'emarginazione".