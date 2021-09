Papa Francesco in volo per Budapest: primo viaggio dopo intervento

ansa

Papa Francesco è in volo per Budapest. L'Airbus A320 dell'Alitalia è decollato alle 6.10 dall'aeroporto di Fiumicino. L'arrivo in Ungheria è previsto per le 07:45. Il suo viaggio a Budapest e in Slovacchia si concluderà mercoledì 15 settembre: il 34/o del suo Pontificato, il primo dopo l'operazione chirurgica al colon che Bergoglio ha subito il 4 luglio al Policlinico Gemelli.