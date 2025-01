Papa Francesco: rispettare dignità vita dal concepimento alla morte naturale

"Oggi, Giornata mondiale della Pace, questo invito che sgorga dal cuore materno di Maria siamo chiamati a raccoglierlo tutti. Siamo chiamati a custodire la vita, prendersi cura della tanta vita ferita". Lo ha detto Papa Francesco nella sua omelia nella messa in Basilica Vaticana per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio e nella 58esima Giornata mondiale della Pace. "Ridare dignità alla vita di ogni 'nato da donna' è la base fondamentale per costruire una civiltà della pace. Per questo, chiedo un impegno fermo a promuovere il rispetto della dignità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, perché ogni persona possa amare la propria vita e guardare con speranza al futuro", ha aggiunto.