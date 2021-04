Papa Francesco ai nuovi preti: state lontani dai soldi, siate poveri

Ansa

"Per favore, allontanatevi dalla vanità, dall'orgoglio dei soldi: il diavolo entra dalle tasche, pensate questo". Lo ha detto Papa Francesco rivolgendosi ai nove sacerdoti ordinati in San Pietro. "Siate poveri, come povero è il santo popolo fedele di Dio - ha detto nell'omelia -. Poveri che amano i poveri. Non siate arrampicatori, non pensate alla carriera ecclesiastica".