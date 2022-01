Papa Francesco a Mattarella: "Il suo servizio a Italia è essenziale"

"In questi tempi caratterizzati dalla pandemia, in cui si sono diffusi molti disagi e incertezze, specialmente nell'ambito lavorativo, ed è aumentata, insieme alla povertà, anche la paura, che porta a chiudersi in se stessi, il suo servizio è ancora più essenziale per consolidare l'unità e trasmettere serenità al Paese". Lo scrive papa Francesco in un messaggio di auguri al rieletto presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Le assicuro la mia preghiera".