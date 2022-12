Liguori: "Il compito della Bce è combattere l'inflazione, in mezzo ci siamo noi con un debito enorme"

"Il compito della BCE è combattere l'inflazione, in mezzo ci siamo noi con un debito enorme", è il parere del direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori intervenuto in diretta a "Stasera Italia" su Rete 4. "Non è una cosa anti-italiana - ha spiegato Liguori - capisco che l'aumento del costo del denaro può penalizzare i ceti medi che richiedono i mutui, ma il compito della Bce è combattere l'inflazione".

Nonostante il price cap al gas ottenuto dal Consiglio Ue Energia, Liguori non perde di vista un altro grande tema che minaccia l'economia italiana e internazionale: "Il vero problema per l'Italia è che noi siamo in guerra - ha detto -, pensate che la guerra non aumenti l'inflazione? Dare le armi all'Ucraina non è una buona notizia".