Paolo Ferrero a "Pomeriggio Cinque": “La patrimoniale su grandi ricchezze risolverebbe tanti problemi”

“La patrimoniale che proponiamo noi è quella per le grandi ricchezze”. Così Paolo Ferrero, leader della Sinistra Europea ospite a “Pomeriggio Cinque”, spiega uno dei punti fondamentali del programma del suo partito. “Attenzione, noi proponiamo che paghi più tasse solo chi ha un patrimonio superiore al milione di euro – specifica Ferrero – questo vuol dire che tutti gli italiani che hanno una casa o due case non si devono preoccupare".



"Se lo facessimo - continua il leader di Sinistra Europea - entrerebbero nelle casse dello Stato 25 miliardi di euro”. Un "tesoretto" che andrebbe poi reinvestito secondo Ferrero nei seguenti punti: abolizione della Fornero, strutture sanitarie e assistenza per gli anziani.