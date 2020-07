Paolo Borsellino, Mattarella: "Da lui la via del coraggio"

"La limpida figura del giudice Borsellino, che affermava, che chi muore per la legalità, la giustizia, la liberazione dal giogo della criminalità, non muore invano, continuerà a indicare ai magistrati, ai cittadini, ai giovani la via del coraggio, dell'intransigenza morale, della fedeltà autentica ai valori della Repubblica". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione, commemorando l'attentato di 28 anni fa.