Palazzo Chigi, Salvini: "Nessun incontro con Conte finché non paga Cig"

"Prima il signor Conte paga la Cig e sblocca i cantieri e poi ne parliamo. Io non vado da nessuno sino a quando questo chiacchierone non assicura la Cig". Lo ha detto Matteo Salvini appena saputo dell'incontro tra il premier e Giorgia Meloni previsto per giovedì 9 luglio. Il leader della Lega ha poi precisato che al momento non ha ricevuto ancora alcun invito dal governo.