Palazzo Chigi: "Da Ue nessuna bocciatura, dialogheremo"

In merito alla lettera di risposta inviata al ministro Tria, fonti di Palazzo Chigi fanno presente che non c'è stata alcuna bocciatura da parte dell'Ue, anche perché non è stata ancora avviata alcuna interlocuzione formale. "La valutazione della Commissione Ue, si ricorda, avverrà in base al documento 'draft budgetary plan' che sarà inviato dal governo italiano entro il 15 ottobre". L'esecutivo si aggiunge vuole un "dialogo costruttivo con Bruxelles".