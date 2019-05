P.a., ministro Bongiorno: "Nel 2019 stimate 250mila uscite"

Nella Pubblica amministrazione "nel 2019 ci saranno 150mila cessazioni con la legge Fornero e 100mila con quota 100 per un totale di 250mila". Lo ha annunciato il ministro Giulia Bongiorno. Sulle risorse per il rinnovo del contratto nella prossima legge di bilancio ci sarà "un ulteriore passo in avanti", ha poi rassicurato il ministro, spiegando che già nella precedente Manovra c'è stato "un primo stanziamento".