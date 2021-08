P.a., decreto reclutamento: il governo pone la fiducia alla Camera

ansa

Il governo ha posto la fiducia sul decreto legge per il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni, il cosiddetto decreto reclutamento. Lo ha annunciato alla Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Proteste in Aula da parte dell'opposizione. "Complimenti per i tempi: tre fiducie in una settimana", ha detto il deputato di FdI Riccardo Zucconi.