P.a., Costa: "Obbligo di Green pass per i dipendenti e riaprire uffici"

ansa

In vista della conversione del decreto legge sul Green pass, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ritiene indispensabile renderlo obbligatorio per i dipendenti della Pubblica amministrazione. "Penso a tutte le attività dove c'è da garantire la continuità di un servizio - ha detto - come gli uffici comunali e pubblici che dovranno tornare alla normalità e in presenza. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smartworking".