P.a., Brunetta: il lavoro in presenza anima della rinascita

ansa

"Grazie ai vaccini, grazie alla campagna dell'ottimo Commissario Figliuolo, stiamo tornando verso la normalità. Il metabolismo del Paese è cambiato. Che senso ha continuare con le stesse misure nate per resistere alla pandemia? Che senso ha mantenere ancora questa cappa di straordinarietà? Il lavoro in presenza è l'anima di questa rinascita". Lo dice a Il Giornale il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, parlando dello smart working.