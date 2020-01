P.a., aumentati nel 2019 i licenziamenti per motivi disciplinari: +35%

Nel 2019 nella pubblica amministrazione si sono verificati 520 casi di licenziamento per motivi disciplinari, in aumento del 35% rispetto al 2018. Lo rileva il dipartimento della Funzione pubblica. Sono incrementati i provvedimenti in conseguenza di reati (da 119 a 175) e per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza, quelli cioè associati ai cosiddetti "furbetti del cartellino" (da 55 a 70).